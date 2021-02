Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer entzieht sich Kontrolle- Fahrzeug wird kurz darauf verlassen aufgefunden

Deesbach (ots)

Am Freitag sollte ein Fahrzeugführer in Deesbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Plötzlich jedoch beschleunigte der Ford-Fahrer und raste mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig und rücksichtslos durch die Wagengasse bis zur Friedrich-Fröbel-Straße. Aufgrund der waghalsigen Fahrmanöver sahen die Beamten sich gezwungen, die Verfolgungsfahrt abzubrechen. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug unverschlossen im Nahbereich aufgefunden, der Fahrzeugführer war nicht mehr am oder im PKW. Allerdings hatte er den Fahrzeugschlüssel sowie seine Geldbörse mitsamt Ausweisdokumenten zurückgelassen, sodass er zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da er darüber hinaus auch einen Fußgänger bei seiner Flucht gefährdet hatte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell