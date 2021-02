Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß in scharfer Linkskurve : Eine verletzte Person

Lauscha (ots)

Am Samstagvormittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Lauscha eine Person verletzt. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug (Leicht-Fahrzeug, 45 km/h Höchstgeschwindigkeit) die Bahnhofstraße in Richtung Steinach. Auf Höhe der Bahnüberführung kollidierte er mit einem entgegenkommenden 19-jährigen Suzuki-Fahrer in einer scharfen Linkskurve. Der Leicht-Fahrzeugfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Bahnhofstraße in diesem Bereich zeitweilig voll gesperrt.

