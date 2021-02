Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag/ Aktualisierung: 8-Jähriger führt im öffentlichen Verkehrsraum Pocketbike im Beisein seines Vaters

Saalfeld/ Kamsdorf (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Polizeibeamte der LPI Saalfeld am Sonntagvormittag einen Vater in Begleitung seines Kindes fest, welches ein sogenanntes Pocketbike fuhr. Der 38-Jährige aus Kamsdorf fuhr mit dem Fahrrad hinter seinem 8-jährigen Sohn, welcher die Rote-Berg-Straße aus Saalfeld kommend in Richtung Kamsdorf mit dem motorisierten Zweirad befuhr. Das minderjährige Kind ist selbstverständlich nicht berechtigt, dieses Kraftfahrzeug zu führen, welches unter Umständen eine Geschwindigkeit bis zu etwa 70 km/h erreichen kann. Das ebenfalls nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassene Gefährt wurde als Beweismittel sichergestellt, der Vater des Jungen muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell