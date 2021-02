Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Im Zeitraum von Mitte Januar 2021 bis zum 15.02.2021 befuhr ein Pkw die Straße Am Kochbergsgraben in Rudolstadt/Schwarza aus Richtung In der Schremsche. Im dortigen Garagenkomplex kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Garage. Dabei wurde ein Garagenträger und offensichtlich auch das Verursacherfahrzeug im Frontbereich beschädigt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um einen Skoda. Der Unfallverursacher und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell