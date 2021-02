Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Kraftrad - eine leicht verletzte Person

Rudolstadt (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein Kraftrad-Fahrer durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 77-jähriger BMW-Fahrer aus Rudolstadt hatte während des Befahrens der Schwarzburger Chaussee in Richtung "Ankerwerkskreuzung" beabsichtigt, verbotswidrig trotz Sperrlinie von der Schwarzburger Chausee nach links in Richtung Esso Tankstelle/ Burger King abzubiegen und verlangsamte deshalb seine Fahrt. Ebenfalls betätigte er Zeugenaussagen zufolge nicht den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein dahinterfahrender, 56-jähriger Kraftrad-Fahrer aus Rudolstadt wollte den verlangsamt fahrenden BMW daher überholen. Als sich beide Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, bog der BMW-Fahrer verbotswidrig ab und stieß mit dem im Überholvorgang befindlichen Motorrad zusammen, sodass der Fahrer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Gegen den 77-Jährigen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung. Des Weiteren befand sich die Feuerwehr im Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

