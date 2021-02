Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junge Frau bei Unfall verletzt

Neustadt/Orla (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 21-Jährige mit dem Firmenfahrzeug eines Paketzustellerdienstes die Ziegenrücker Straße stadtauswärts. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkendem Pkw. Die Fahrerin, welche sich bei dem Unfall Verletzungen zuzog, musste in einem Krankenhaus behandelt und das Unfallfahrzeug abgeschleppt werden.

