Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Bad Lobenstein (ots)

Am Sonntagvormittag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw die Landstraße von Wurzbach in Richtung Bad Lobenstein. Auf Höhe einer Kleingartenanlage kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte circa 25 Meter Maschendrahtzaun, sowie sechs Betonpfeiler. Der Mann blieb dabei unverletzt, sein Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,37 Promille fest, so dass weiterhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell