Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer beschädigen Fahrzeuge

Saalburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Saalburg (Bereich: Bahnhofstraße, Schleizer Straße, Ehrenhain) offensichtlich eine Gruppe Jugendlicher durch die Stadt läuft und u. a. gegen Autos treten. Tatsächlich konnten durch die Beamten an vier geparkten Pkw beschädigte Außenspiegel festgestellt werden. An weitere Fahrzeuge wurde dagegengetreten bzw. -geschlagen. In der Nähe konnten daraufhin vier, teils alkoholisierte, männliche Personen zwischen 15 und 21 festgestellt werden. Ob es sich hierbei um die Täter handelt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) melden.

