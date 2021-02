Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis alkoholisiert Auto gefahren

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die 19-jährige Fahrerin eines Pkw VW in der Sonneberger Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da durch die kontrollierenden Beamten bei dieser Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde mit ihr ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,1 Promille ergab. Mit der jungen Frau wurde anschließend eine Blutentnahme in der Klinik durchgeführt. Zudem stellte sich noch heraus, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

