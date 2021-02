Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Überschlag leichte Verletzungen zugezogen

Weißen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 32-jähriger Smart-Fahrer zu, als er die Ortslage Weißen in Richtung Oberkrossen befuhr. Kurz vor Ortsausgang Weißen wollte er sein Fahrzeug beschleunigen, wobei das Heck des Fahrzeuges auf der teilweise überfrorenen Fahrbahn nach rechts ausbrach. Der PKW drehte sich, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und prallte nochmals gegen die rechte Leitplanke bevor es mittig auf der Straße auf den Rädern zum Stillstand kam. Am Fahrzeug und den Leitplanken entstand erheblicher Sachschaden.

