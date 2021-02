Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durch Biss in die Semmel abgelenkt

Saalfeld (ots)

Der plötzlich einsetzende Hunger wurde einem 86-jährigen Dacia-Fahrer zum Verhängnis und bescherte ihm einen Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr jener Dacia-Fahrer die B 281 von Saalfeld kommend in Richtung Arnsgereuth. Kurz nach dem Ortsausgang Saalfeld biss er während der Fahrt in eine Semmel und verriss dabei das Lenkrad. In der weiteren Folge kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte die Leitplanke, wo er letztlich auch Stehen blieb. Der hinzugezogene Notarzt untersuchte den Fahrer vor Ort und konnte ihn unverletzt und ohne gesundheitliche Probleme entlassen.

