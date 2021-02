Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Promille unterwegs

Dröbischau / Rottenbach (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 52-jähriger Suzuki-Fahrer verantworten, als dieser am Freitag gegen 13:20 Uhr in der Ortslage Dröbischau einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest, so dass ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde, der letztlich einen Wert von 1,33 Promille ergab.

In Rottenbach wurde am Samstag gegen 17:00 Uhr ein 43-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest so dass ein Alkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von 2,52 Promille ergab.

Gegen beide Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

