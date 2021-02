Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Werkzeug aus Garagen entwendet

Rudolstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage Am Mühlgraben in Rudolstadt ein und entwendeten aus dieser Elektrowerkzeuge und einen hochwertigen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von zirka 2000 Euro.

Aus einer nicht verschlossenen Garage in der Breitscheidstraße wurde zwischen dem Dienstag und dem Freitag Werkzeug im Gesamtwert von zirka 70 Euro entwendet.

Zu beiden Fällen sucht die Saalfelder Polizei Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zu den Tätern geben können. Hinweise werden unter Telefon 03671-560 entgegen genommen.

