Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen in Brand gesetzt

Sonneberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben einen Reifen eines Multicars teilweise in Brand gesetzt. Der Eigentümer des Multicars bemerkte am Freitag den Schaden am Reifen und erschien in der Polizeiinspektion Sonneberg zur Anzeigenerstattung. Außer dem zum Teil verschmorten Reifen wurde nichts weiter am Fahrzeug beschädigt. Der Multicar war zuvor in einem Zeitraum von mehreren Tagen auf dem Hof eines Firmengeländes in der Sonneberger Innenstadt abgestellt. Es wird von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell