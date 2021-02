Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nicht zugelassenen Pkw aus dem Verkehr gezogen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am 20.02.2021 gegen 16:30 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen VW Polo in der Empestraße in Ebersdorf fest, welcher weder zugelassen, noch pflichtversichert war. Dem 59- jährige Fahrer wurde noch vor Ort die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

