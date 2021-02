Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe stehlen Alkoholika

Schleiz/ Gräfenwarth (ots)

Zwischem dem 13.02.2021 und dem 20.02.2021 drangen bislang unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in Gräfenwarth/ Sperrmauer ein. Im Kellerabteil eines Mieters wurden Spirituosen im Wert von ca. 200,- EUR entwendet. Teile der Beute konnte der Hauseigentümer in einem Gebüsch nahe dem Mehrfamielienhaus auffinden. Die Flaschen wurden aber bereits geleert. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla tel. unter der Nr.: 03663 - 4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell