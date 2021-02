Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall

Tanna/ Zollgrün (ots)

Am 20.02.2021 gegen 12:00 Uhr bog ein 18- jähriger Traktorist mit seinem Case und zwei Anhängern in Zollgrün zwischen Bürgerhaus und Kirche nach links in die L3002 ein, um dann weiter in Richtung Tanna/ Gewerbegebiet Kappelle fahren zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 50- jähriger Opel- Fahrer in Zollgrün die L3002 von Gefell kommend in Richtung Schleiz. Da der 19- jähriger Fahrer des Case beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Opel- Fahrers missachtete, kam es zum Zusammenstoß. Der Opel stieß frontal gegen das hintere linke Rad des ersten Anhängers. Durch den Aufprall zog sich der 50- jährige Mann leichte Verletzungen zu. Dessen Pkw wurde erheblich im Frontbereich beschädigt, so dass dieser von der Unfallstelle geborgen werden musste. Der 19- jährige Fahrer des Case blieb unverletzt. Am Traktor sowie an den beiden Anhängern entstand kein sichtbarer Schaden.

