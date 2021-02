Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am 19.02.2021 gegen 16:00 Uhr parkte eine 36- jährige Fahrzeugführerin ihren roten Opel Astra auf dem Parkdeck des EDEKA- Marktes in Bad Lobenstein ab. Als sie gegen 16:45 Uhr nach dem Einkauf zurück zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Die Beschädigungen verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, als er neben dem Opel ein- oder ausparkte. Am Opel entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter der Nr.: 03663-4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell