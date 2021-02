Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Oppurg (ots)

Am 19.02.2021 gegen 14:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla einen VW auf der B281 in Oppurg. Beim 35- jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Den 35- Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 500,- EUR, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

