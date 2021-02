Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in Kellerabteile

Sonneberg (ots)

In mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Bert-Brecht-Straße wurde im Zeitraum von 03.02.2021 bis 17.02.2021 eingebrochen. Ein bisher unbekannter Täter hatte unter Zuhilfenahme von Gardinenstangen diverse Gegenstände aus einem Kellerabteil heraus balanciert, so zum Beispiel Konserven, einen Gartenstuhl, einen Rucksack sowie eine Reisetasche. Zum Diebesgut aus zwei weiteren Kellerabteilen wird derzeit noch ermittelt. Personen, die Angaben zu den Einbruchsdiebstählen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

