Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Unfall überschlagen

Leutenberg/Gleima (ots)

Am gestrigen Morgen befuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin die Landstraße aus Gleima kommend in Richtung Leutenberg. In einer Linkskurve kam sie, vermutlich aufgrund Straßenglätte, von der Fahrbahn ab, stieß in der Folge gegen einen Hang und überschlug sich. Die Frau blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell