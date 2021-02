Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend sollte in Sonneberg ein Audi-Fahrer kontrolliert werden. Dieser gab jedoch Gas und versuchte zu flüchten. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Schneehaufen. Anschließend wollte der Mann zu Fuß zu entkommen, wurde aber durch die Polizeibeamten eingeholt und gefasst. Der Grund der Flucht wurde schnell deutlich: Die Beamten fanden bei dem 30-Jährigen fast 100 Gramm Cannabis auf und die Kennzeichen am Audi gehörten ursprünglich zu einem Pkw Renault. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

