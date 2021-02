Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Entfernung mehrerer Gullydeckel

Sonneberg (ots)

Am 06.02.2021 wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Schönbergstraße mehrere Gullydeckel auf dem Gehweg liegen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass vier Gullydeckel im Bereich der Schönbergstraße Nr. 12 a bis 24 sowie zwei Gullydeckel im weiteren Straßenverlauf aus den Fassungen entfernt wurden. Die dadurch entstandenen Öffnungen auf der Fahrbahn stellten eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar, nur durch glückliche Umstände ereignete sich kein Unfall. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht von Freitag, 05.02.2021 bis Samstag, 06.02.2021 die Gullydeckel aus den Fassungen entfernt. Die Ermittlungen zur Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

