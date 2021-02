Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw verwechselt offenbar Bundesstraße mit Rennstrecke

Pößneck/B281 (ots)

Eine nicht alltägliche Feststellung trafen Beamte im Rahmen der Verkehrsüberwachung am gestrigen Tag. Ein Pkw war in den Mittagsstunden auf der B 281/Ortsumfahrung Pößneck mit circa 160 km/h unterwegs. Aufgrund von Straßenschäden ist in dem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zulässig. Weiterhin konnte die riskante Fahrweise, nämlich ein Überholmanöver von vier Fahrzeugen auf der Abbiegespur, videografiert werden. Den offensichtlich männlichen Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600,- Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell