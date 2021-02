Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung vor Einkaufsmarkt

Pößneck (ots)

Am gestrigen Nachmittag zeigten zwei junge Männer in einem Einkaufmarkt in der Saalfelder Straße ein aggressives Verhalten und schlugen hier u. a. gegen eine Plexiglasscheibe. Vor dem Markt schlugen die beiden Männer weiterhin gegen einen Mülleimer und wurden deshalb von einem Passanten angesprochen, dies doch bitte zu unterlassen. Daraufhin schlug eine der Beiden Personen dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine Platzwunde über dem Auge erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

- ca. 16 bis 18 Jahre alt - Person 1: dunkle Hose, helles T-Shirt, führte weißen Beutel mit sich - Person 2: dunkle Jacke, dunkle Hose, Basecap

Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

