Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Beuteschaden bei Diebstahl aus Firma

Malmerz (ots)

Am gestrigen Tag wurde der Polizei mitgeteilt, dass offenbar in jüngerer Vergangenheit aus dem Fabrikgebäude einer Firma in der Werkringstraße sechs Werkzeugschränke, samt wertvollen Maschinenwerkzeugen entwendet wurden. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich derzeit mindestens auf einen hohen vierstelligen (Euro-) Betrag. Aufgrund des Standortes und dem Gewicht der entwendeten Schränke, wurde die Tat offensichtlich mit einem erheblichen Aufwand und Spezialwissen durchgeführt. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeidienstselle zu melden.

