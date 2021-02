Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Besorgte Nachbarn retten hilflosen Mann

Saalfeld/Obernitz (ots)

Am gestrigen Dienstag teilten besorgte Nachbarn in Obernitz der Polizei mit, dass man einen in der Nähe wohnenden 65-Jährigen bereits seit einigen Tagen nicht mehr gesehen habe. Im Beisein der Polizei wurde durch die Feuerwehr die Wohnung des Mannes geöffnet und dieser in einer hilflosen und kritischen Lage vorgefunden. Er wurde deshalb anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

