Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Aufbruch von Containern auf Firmengelände gesucht

Sonneberg (ots)

Zwischen dem vergangenen Mittwoch (10.02.2021) bis zum gestrigen Montag (15.02.2021) brach/en ein oder mehrere bislang Unbekannte/r in zwei Container im Bereich der Mittlere-Motsch-Straße in Sonneberg ein. Vermutlich überwanden der/die Täter unter Zuhilfenahme eines bislang unbekannten Werkzeugs den Maschendrahtzaun und griffen auf dem Firmengelände zwei abgestellte, gesicherte Container an. Es wurden unterschiedliche Werkzeuge und Elektronikgeräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet, zudem entstand hoher Sachschaden. Zeugen, welche im Tatzeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

