Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verteilerkastenbrand in Bäckerei

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Abend kam es während des laufenden Produktionsbetriebes, offensichtlich aufgrund technischen Defekts, zum Brand eines Verteilerkasten in einer Bäckerei im Gewerbegebiet Unterlemnitz. Ein Mitarbeiter konnte das Feuer selbstständig löschen, verletzte sich dabei allerdings leicht, so dass er kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt wurde. Der Sachschaden wird auf circa 5000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell