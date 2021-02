Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vogelfutter als Motorölzusatz

Remptendorf (ots)

Am Samstagmittag stellte eine Pkw-Führerin fest, dass während der Fahrt plötzlich die Motorwarnleuchte aufleuchtete. Beim genaueren Hinsehen musste sie feststellen, dass in den Ölbehälter ihres Autos offenbar absichtlich Vogelfutter bzw. Körner gekippt wurden. Um weiteren Schaden zu vermeiden, musste der Pkw anschließend in eine Werkstatt abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell