Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann randaliert im Einkaufsmarkt

Pößneck (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in einem Einkaufsmarkt in der Saalfelder Straße ein Mann randaliert. Der 26-Jährige betrat hier das Geschäft trotz bestehenden Hausverbotes und wurde deshalb von einem Security-Mitarbeiter angesprochen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der diesem von dem Täter ins Gesicht geschlagen wurde. Dann riss sich der Mann los und flüchtete, wobei er noch verschiedene Gegentstände beschädigte. Durch die Polizeibeamten konnte er kurze Zeit später in Gewahrsam genommen werden. Hier stellten diese eine offensichtliche Drogen- und Alkoholbeeinflussung bei dem 26-Jährigen fest. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung, wurde der Mann, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder entlassen.

