Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden aus Schuppen Stromgenerator

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Ein oder mehrere bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag (11.02.2021, gegen 16:00 Uhr bis 12.02.2021 gegen 13:00 Uhr) in einen Schuppen in Gorndorf, in der Nähe "Am Bernhardsgraben" ein. In der Gartengemeinschaft "Geiersbühl" überwanden und beschädigten der/ die Täter zunächst einen Holzlattenzaun und gelangten dann durch Aufhebeln in den Schuppen der Geschädigten. Aus diesem Schuppen wurde ein Stromgenerator im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Bereits in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (10.-11.02.2021) wurden mehrere Aufbrüche von Gartenhäusern- bzw. schuppen in dieser Anlage mitgeteilt, wodurch jedoch ersten Erkenntnissen zufolge zunächst nichts entwendet wurde; es entstand allerdings jeweils Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum im Bereich Am Bernhardsgraben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

