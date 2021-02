Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkäufer und Kunden stellen sich aggressivem Ladendieb in den Weg und verhindern dessen Flucht

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Am Freitagabend stellten Verkäuferinnen eines Supermarktes in Rudolstadt/ Schwarza Am Spielborn einen aggressiven Ladendieb zur Rede, welcher ohne die Bezahlung seiner im Rucksack mitgeführten Einkäufe den Markt verlassen wollte. Aufmerksame Kunden halfen zusätzlich, den jungen Mann, welcher daraufhin aus dem Markt rennen wollte und um sich schlug, an der Flucht zu hindern und ihn an die hinzugeeilten Beamten zu übergeben. Der 18-jährige, hinreichend Polizeibekannte (deutsch) wurde nach Anordnung durch den zuständigen Staatsanwalt nach Beendigung aller Maßnahmen nach Hause geschickt- gegen ihn wird wegen des Verdachts des Räuberischen Diebstahls sowie Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Das Beutegut im Wert von etwa 10 Euro wurde an die Mitarbeiter des Kauflandes herausgegeben.

