Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze

Ernstthal (ots)

Durch Polizeibeamte wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 02:00 Uhr ein 33-jähriger Kraftfahrer angehalten. Grund war die auffällige Fahrweise des Mannes. Während der Kontrolle gab er zu, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet laut bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog mindestens eine Geldbuße in Höhe von 500,- Euro und ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

