Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken von der Straße abgekommen

Saalfeld/Leutenberg (ots)

Am Samstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 37- jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw Dacia die Straße Am Ilmbach in Leutenberg. Der Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen zwei weitere abgeparkte Fahrzeuge geschoben. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt, bei der Unfallaufnahme wurde jedoch festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Weiterhin befanden sich Kameraden der Leutenberger Feuerwehr zum Abbinden auslaufender Betriebstoffe im Einsatz.

