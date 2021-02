Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind von Pkw erfasst und schwer verletzt

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hirschberg in der Gerberstraße. Bei diesem wurde ein 3-jähriges Kind schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Junge die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von einem heranfahrenden Pkw KIA frontal erfasst. Der Junge erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Jena geflogen. Die 49-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

