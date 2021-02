Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Insassinnen bei Unfall verletzt

Teichröda (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Landstraße bei Teichröda. Hier kam sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzten sich die Fahrerin, sowie ihre 18-jährige Beifahrerin, so dass beide in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.

