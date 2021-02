Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gebäudebrand

Rottenbach (ots)

Am gestrigen Morgen kam es auf einem Anwesen, welches sich direkt an der Bundesstraße 88 befindet, zum Brand eines Nebengebäudes. In dem Bereich befinden sich u. a. eine Heizunganlage und eine Tischlerei bzw. Werkstatt. Durch den Einsatz zahlreicher Kameraden der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert und in der Folge der Brand erfolgreich bekämpft werden. Aufgrund der Lösch-, Bergungs- und Räummaßnahmen kam es bis in die späten Abendstunden zu entsprechenden Beeinträchtigungen des Straßen- und angrenzenden Bahn-/Schienenverkehrs. Personen wurden nicht verletzt. Zur genauen Schadenshöhe können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

