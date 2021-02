Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw rutscht in Straßengraben - Mehrstündige Straßensperrung

Thimmendorf/Ruppersdorf (ots)

Am gestrigen Vormittag befuhr ein Lkw die Straße von Ruppersdorf in Richtung Thimmendorf und musste hier verkehrsbedingt halten. Anschließend rutschte er beim Anfahrversuch aufgrund extremer Straßenglätte in den Straßenraben und blieb dort stecken. Zu Personen- oder Sachschaden kam es dabei nicht. Nach Auskunft der zuständigen Gemeinde gab es offenbar Schwierigkeiten beim Einsatz des Winterdienstes in diesem Bereich. Bis zur letztendlichen Bergung des Lkw und Freiräumung der Fahrbahn musste deshalb die Ortsverbindungsstraße für etliche Stunden gesperrt werden. Aktuell ist diese wieder befahrbar.

