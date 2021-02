Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Pößneck (ots)

In den gestrigen Mittagsstunden wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall in Pößneck leicht verletzt. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Neustädter Straße aus Richtung Chausseehaus kommend und beabsichtige, in sein Grundstück abzubiegen, sodass er sein Fahrzeug abbremste. Möglicherweise übersah dies der hinter ihm fahrende, 41-jährige Skoda-Fahrer und fuhr auf den Abbiegenden auf. Durch den Aufprall wurde die 32-jährige Beifahrerin des Ford leicht verletzt- an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Klärung des genauen Unfallherganges hat die Polizei in Schleiz die Ermittlungen aufgenommen.

