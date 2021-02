Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pöbelnder alkoholisierter Mann in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am 08.02.2021, gegen 08:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Sonneberg ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann gemeldet, welcher im Bereich der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg Passanten belästigte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde bekannt, dass der 56-jährige Sonneberger zuvor zwei andere Personen beleidigte und zudem bedrohte. Neben der Anzeigenaufnahme gegen den nunmehr Beschuldigten wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach und wurde zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,90 Promille. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

