Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täterin nach Attacke mit Elektroschocker ermittelt

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Wie die Polizei mitteilte, wurden am 26.01.2021 in Schwarza vor einem Supermarkt eine Frau und ihre Tochter von einer Täterin u. a. mit einem Elektroschocker attackiert (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4822785). In Folge der Ermittlungen und aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Angreiferin identifiziert werden. Dementsprechend wurde am vergangenen Freitag die Wohnung einer 35-jährigen in Schwarza durchsucht. Hier konnte das in Rede stehende Tatmittel (Elektroschocker) aufgefunden und sichergestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell