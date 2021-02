Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hausmeister reist für Folgemaßnahmen nach Feuerwehreinsatz mit über 1,4 Promille an

Rudolstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Auslösung einer Brandmeldeanlage im Erich-Correns-Ring in Rudolstadt mitgeteilt. Wie sich später herausstellte, war angebranntes Essen auf einem Herd ursächlich für eine Rauchentwicklung- es wurden weder Personen verletzt noch wurden Sachschäden festgestellt. Während der Maßnahmen erschien der Hausmeister des Gebäudes mit seinem Fahrzeug am Einsatzort und besprach mit der Feuerwehr die Folgemaßnahmen. Hierbei stellten Kameraden der Feuerwehr deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Hausmeister fest, sodass ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab kurz nach 18 Uhr einen Wert von über 1,4 Promille. Aufgrund dessen verbrachte eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung den 59-Jährigen zum Zwecke einer Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durch einen Bekannten abgeholt.

