Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hakenkreuze in Schnee gezeichnet

Rudolstadt (ots)

Am Samstagabend wurden durch einen 43-Jährigen und vermutlich dessen 11-jähriger Tochter auf einem Parkplatz in der Freiligrathstraße mittels Schneeschieber und eigenen Schuhen insgesamt 3 große (6 x 6 Meter, 4 x 4 Meter, 3 x 3 Meter) und 4 kleinere Hakenkreuze in den Schnee gezeichnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Zeichnungen beseitigt.

