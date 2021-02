Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junger Mann rastet aus

Bad Blankenburg (ots)

Am Samstagnachmittag schmiss ein 18-Jähriger einen Schneeball gegen ein Geschäft in der Straße der Deutschen Einheit, trat weiterhin gegen ein dort befindliches Schild und beschädigte es dadurch. Als der Täter sich entfernen wollte, lief ihm der Besitzer hinterher. Dabei schlug der 18-Jährige diesem mit der Faust ins Gesicht und trat ihm mit dem Fuß in die Kniekehle. Ein Zeuge eilte daraufhin zur Hilfe, so dass der Angreifer von dem Mann ablies. Der Täter lief davon und trat dabei weiterhin gegen drei geparkte Fahrzeuge. Aufgrund der Ermittlungen vor Ort konnte der Tatverdacht gegen einen polizeibekannten Rudolstädter erhärtet werden. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell