Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Garagen aufgebrochen

Rudolstadt (ots)

Im Tatzeitraum vom 04.02.2021, 22:00 Uhr bis zum 05.02.2021, 10:15 Uhr brachen der oder die unbekannten Täter mehrere Garagen und einen Versorgungsraum im Bereich "Am Eichberg" in Rudolstadt auf. Es wurden u. a. eine metallic-blaue SIMSON (S51 Elektronik), eine Ratsche und Bluetooth-Kopfhörer entwendet. Der/die Täter entfernte sich offensichtlich in Richtung "Saalemaxx". Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell