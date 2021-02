Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand mit hohem Sachschaden

Oppurg (ots)

Am späten Freitagabend geriet eine auf dem Firmengelände in der Hauptstraße abgestellte Sattelzugmaschine aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. In der weiteren Folge griff das Feuer auf den dazugehörigen und zwei in der Nähe befindliche Auflieger über. Zur Brandbekämpfung und zu späteren Schutzmaßnahmen kamen zahlreiche Kameraden umliegender Feuerwehren zum Einsatz. Weiterhin waren Beamte der Schutz-und Kriminalpolizei, Vertreter des Umweltamtes, Mitarbeiter des Zweckverbandes Wasser/Abwasser und Spezialfirmen zum Abpumpen von Lösch-/Schmutzwasser vor Ort. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 200000,- Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell