Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Neustadt/ Orla (ots)

Am 07.02.2021 gegen 21:00 Uhr kontollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla den Fahrer eines BMW in der Ernst- Thälmann- Straße in Neustadt/ Orla. Im Rahmen der Verkehrskontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine/ Methamphetamine. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt des 19- jährigen Fahranfängers unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Dem Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, ein Bußgeld von 500,- EUR, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell