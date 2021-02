Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Malerbedarf nicht aus dem Baumarkt, sondern aus fremden Keller

Sonneberg (ots)

In der Zeit vom Donnerstag bis Samstag Mittag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhaus in Sonneberg, Nähe Schießhausplatz. Der Dieb nahm sich mehrere volle Farbeimer und Deckenlampen mit. Es entstand zum Schreck der Eigentümerin noch ein Sachschaden in 3-stelliger Höhe.

Wer kann Angaben zum Diebstahl machen, bzw. zum Verbleib der Farbeimer und Deckenlampen. Hinweise bitte an die Polizei in Sonneberg, Tel. 03675-8750

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell