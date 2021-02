Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spendenbüchse geklaut

Saalfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Saalfelder Südstadtgalerie eine Spendenbüchse des Hospizes am Saalebogen. Die Büchse befand sich, gesichert mit einem dünnen Stahlseil, auf dem Tresen der Bäckerei im Einkaufsmarkt. Offensichtlich nach dem Ladenschluss des Bäckers am Freitag oder am Samstagmorgen schnitten unbekannte das Seil durch und entwendeten die gesammelten Spenden. Personen, die Angaben zur Aufklärung der Straftat machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

